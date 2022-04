Tales of Arise avrà un sequel? Ecco la risposta di Bandai Namco

Tales of Arise avrà mai un sequel diretto? La risposta arriva da Yusuke Tomiwaza, il producer dell'ultimo capitolo della serie action JRPG di Bandai Namco, che in un'intervista con Edge ha spiegato che attualmente non ci sono piani al riguardo e che il team di sviluppo è soddisfatto del finale realizzato del gioco.

La domanda posta da Edge è lecita: Tales of Arise è uno dei JRPG più apprezzati degli ultimi anni e ha ottenuto un ottimo riscontro commerciale, addirittura è il gioco della serie che ha raggiunto più rapidamente quota un milione di copie vendute nel mondo. Insomma, da questo punto di vista un sequel potrebbe essere una scelta sensata, piuttosto che passare a un nuovo capitolo inedito (per chi non lo sapesse i Tales of sono solitamente scollegati come i Final Fantasy e i Dragon Quest).

Tales of Arise, un'immagine tratta dal gioco

Tuttavia Tomizawa e il suo team non sono della stessa idea. Nell'intervista a Edge, il producer spiega che gli sviluppatori sono soddisfatti di come hanno concluso le vicende del gioco e che non sentono il bisogno di realizzare un sequel o di un'espansione che approfondisca ulteriormente la trama.

Piuttosto, ha dichiarato che il team è ansioso di cimentarsi in una nuova impresa e "acquisire nuovi fan per espandere ulteriormente il genere JRPG" e per farlo deve "realizzare un titolo di punta all'avanguardia che si basi sul successo di Tales of Arise, dando al tempo stesso l'opportunità di riscoprire la storia della serie".

Rimanendo in tema, Tales of Arise e Scarlet Nexus hanno dato vita a un crossover con entrambi i giochi che hanno ricevuto una serie di contenuti gratuiti per tutti i giocatori.