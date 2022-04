Sonic 2: il film è già un successo, Paramount soddisfatta dei numeri al botteghino

Sonic 2, il nuovo film cinematografico basato sull'icona Sega, è già uscito in vari mercati tra Europa, Sudafrica, Australia e Nuova Zelanda e i risultati ne decretano già il successo, con Paramount che si è detta molto soddisfatta dei numeri rilevati finora.

Il nuovo film di Sonic non è ancora uscito in Nord America, che verosimilmente rappresenta uno dei mercati principali per la pellicola, dove arriverà l'8 aprile 2022, ma già si sta rivelando un ottimo lancio negli altri paesi, dove ha fatto registrare un incremento del 2% negli incassi rispetto al film precedente.

Sonic the Hedgehog 2 si è piazzato al primo posto in Regno Unito, Francia, Australia, Spagna e Germania, oltre che in Svezia, Austra, Norvegia, Repubblica Ceca, Belgio e vari altri paesi.

Sonic 2, parte della locandina del secondo film

Si tratterà ovviamente di vedere come si comporterà anche in Nord America, ma le premesse sono estremamente positive visto anche il successo del capitolo precedente.

Sotto diversi aspetti, la grande popolarità del primo film di Sonic è arrivata abbastanza a sorpresa, diventando in breve tempo la pellicola cinematografica basata su un videogioco di maggior successo di sempre in USA e assicurando in breve l'arrivo di un secondo capitolo.

A questo punto, sembra che Paramount non voglia più limitarsi nemmeno a questo: di recente è emerso che l'obiettivo è quello di creare un Sonic Cinematic Universe, in base a quanto riferito dal produttore, con un terzo capitolo estremamente probabile e forse anche una serie TV.

Nel frattempo, abbiamo visto il trailer finale del film di Sega e Paramount Pictures, disponibile proprio in questi giorni nei cinema in Italia.