Atelier Ryza 2 Lost Legends & The Secret Fairy: offerta Amazon di Primavera 2022, Switch e PS4

Le offerte Amazon di Primavera 2022 ci permettono di acquistare Atelier Ryza 2: Lost Legends & The Secret Fairy in versione Nintendo Switch. Lo sconto segnalato è di 30.02€, ovvero del 50%. Il prezzo pieno per questo gioco per Switch è 59.99€. Lo sconto attuale è il migliore apparso su Amazon per tale versione. È disponibile anche la versione PS4, la quale però è regolarmente a questo prezzo. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy va pensato innanzitutto come il sequel di un titolo che di per sé funzionava già più che bene. Gli sviluppatori hanno accolto i feedback della community, limato alcuni aspetti della produzione, ma tutto sommato in appena un anno e poco più era assurdo aspettarsi di meglio. Ed è così che le novità del gameplay si risolvono, tutto sommato, in una serie di "azioni" che rendono più piacevole l'esplorazione, ma nulla di davvero fondamentale; molto più sensati, allora, i cambiamenti che hanno cercato di rendere più intuitiva la fruizione dell'alchimia (che resta comunque il vero scoglio di tutti i neofiti). Per il resto, l'avventura di Ryza e dei suoi amici (vecchi e nuovi) è piacevolissima, e ci sono tutte le basi per assistere all'arrivo di Ryza 3, nei prossimi anni. Tuttavia qui sarà lecito pretendere una vera innovazione, anche dal punto di vista tecnico."

Artwork di copertina di Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy

