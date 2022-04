Elden Ring completato senza mai attaccare: il video dell'ingegnosa "run pacifista"

È possibile completare Elden Ring senza sferrare neppure un attacco? A quanto pare sì, come dimostra il video dello YouTuber Iron Pineapple che spiega come è riuscito a realizzare una run pacifista sfruttando in modo ingegnoso i mezzi messi a disposizione da FromSoftware.

La strategia dello youtuber si basa soprattutto sull'utilizzo degli spiriti per affrontare i boss e i nemici al suo posto (quando possibile, dato che non si possono evocare ovunque), alcuni barbatrucchi (come ad esempio il glitch della presa dell'Orso runico) e varie meccaniche di gioco come l'avvelenamento e i danni da caduta.

Iron Pineapple per la run pacifista di Elden Ring ha scelto la classe Profeta in quanto ha la statistica Fede più alta tra quelle disponibili. Gli incantesimi curativi giocano infatti una parte importante della sua strategia dato che servono per curare e mantenere in vita spiriti e NPC alleati. A tal proposito, per trarre il massimo dell'efficacia dagli alleati guidati dall'IA ha inoltre utilizzato l'arma Stendardo del Comandate, che potenzia attacco e difesa dei compagni intorno al Senzaluce.

In ogni caso si tratta di un video senza dubbio molto interessante, in quanto mostra alcune strategie fuori dagli schemi e dimostra la grande flessibilità delle meccaniche di gioco di Elden Ring.

Rimanendo in tema, FromSoftware stamani ha pubblicato la patch 1.03.3 di Elden Ring che risolve un bug relativo a un boss.