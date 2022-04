Elden Ring: Patch 1.03.3 disponibile, risolve un bug relativo a un boss

FromSoftware pochi minuti fa ha pubblicato la patch 1.03.3 di Elden Ring per tutte le piattaforme. Non si tratta di un aggiornamento particolarmente corposo, anzi tutt'altro, visto che risolve un singolo bug, perlomeno stando ai dettagli condivisi dal sito ufficiale di Bandai Namco.

Stando alle note ufficiali della patch 1.03.3 di Elden Ring è stato corretto un bug del boss "Radahn il Flagello celeste" a causa del quale la potenza di alcuni attacchi veniva ridotta involontariamente. Come accennato in precedenza, al momento questa sembrerebbe l'unica modifica introdotta dal nuovo aggiornamento per il gioco FromSoftware.

L'update dunque non include ulteriori modifiche al bilanciamento o migliorie alle performance, laddove i giocatori PC stanno ancora attendendo una patch che risolva definitivamente i problemi di stuttering.

Nel frattempo un giocatore particolarmente abile è riuscito a completare Elden Ring in meno di tre ore senza subire neppure un danno per tutto il gioco realizzando così una run perfetta.