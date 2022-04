tERRORbane, la recensione di una piccola perla tutta italiana

Forse non bisognerebbe esprimere un giudizio prima di aver affrontato minuziosamente un determinato argomento, ma siccome l'uno e l'altro in questo caso dipendono da chi scrive, chi se ne importa. Se qualcuno, oggi come oggi, venisse a chiedere al sottoscritto "come definiresti il concetto di originalità?", mostreremmo tERRORbane. E probabilmente continueremmo a mostrarlo ancora per molto tempo, finché a qualcuno non verrà in mente un'altra idea così bislacca, così folle, così dannatamente geniale; qualcuno che - badate bene - al tempo stesso sarà anche in grado di sviluppare quell'idea in modo efficace e perfettamente funzionale all'interno di quel prodotto, amato e criticato, sempre divisivo, che oggi è noto come videogioco.

Perché tERRORbane ci è piaciuto parecchio: ci è piaciuta la sua idea, da sempre, ve l'avevamo anche ricordato nel recente provato. Però avevamo anche diversi dubbi (a questo serve la recensione di tERRORbane che state per leggere) su quanto fosse possibile rendere quell'idea in un titolo in grado di mantenere desta l'attenzione dall'inizio alla fine, senza scadere nella monotonia e nella ripetizione, pericolo per forza di cose dietro l'angolo. Ora che i nodi sono venuti al pettine (ah!) vi spieghiamo perché dovreste giocare a tERRORbane almeno una volta nella vita. E anche i motivi per cui, forse, invece non fa proprio per voi.