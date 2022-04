Genshin Impact: 100 Primogem gratis con l’update di questa settimana con un fix per Yae Miko

Sono in arrivo 100 Primogem gratis per tutti i giocatori di Genshin Impact questa settimana, gentilmente offerti da miHoYo per scusarsi dei recenti cambiamenti apportati a una delle abilità di Yae Miko che verranno annullati con un update previsto per questa settimana, per la precisione alle 09:00 di mercoledì 6 aprile.

L'abilità in questione si chiama Yakan Evocation: Sesshou Sakura e consiste in tre totem elettrici che funzionano a mo' di "torrette" che danneggiano i nemici nel loro raggio d'azione. In origine i giocatori potevano posizionare a piacimento i tre totem, ma con un recente aggiornamento miHoYo ha modificato il sistema di target dell'abilità dando priorità al nemico più vicino, cosa che da molti è stata vista come un nerf per il personaggio.

Genshin Impact, immagine promozionale di Yae Miko

Come accennato in precedenza, tale cambiamento verrà annullato e l'abilità tornerà a funzionare come in origine con una patch che verrà pubblicata, salvo imprevisti, il 6 aprile. Il bonus di 100 Primogem verrà inviato a tutti dopo l'arrivo dell'update. Potranno riscattarlo tutti i giocatori con Adventure Rank di livello 5 o superiore tramite la casella di posta interna del gioco, accessibile dal menu di Paimon.

Vi ricordiamo inoltre che è ancora valido il codice promozionale condiviso a fine marzo e con cui ottenere 60 Primogem gratis.