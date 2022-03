Genshin Impact: 60 Primogem gratis con il codice promozionale di marzo 2022

Da ora è disponibile un nuovo codice promozionale di marzo 2022 di Genshin Impact grazie al quale potrete ottenere 60 Primogem gratis su qualsiasi piattaforma nonché una manciata di materiali per far guadagnare punti esperienza ai personaggi.

Ecco il nuovo codice promozionale di Genshin Impact di marzo 2022:

MS7C3SV8DMZH - 60 Primogem e 5 unità di Adventurer's Experience

Genshin Impact, un artwork ufficiale

Potrete riscattare il nuovo codice promozionale di Genshin Impact direttamente nel gioco, entrando nelle Impostazioni dal menu di Paimon. Da qui selezionate la voce "Account" e successivamente "Redeem Code". Una volta inserito il codice correttamente potrete ottenere le ricompense nella casella di posta di Paimon. In alternativa potrete riscattare i codici direttamente dal sito ufficiale di miHoYo, tramite questo indirizzo, se avete registrato il vostro account.

Tenete presente che la funzione di riscatto codici è disponibile solo a partire dall'Adventure Rank 10. Inoltre tenete presente che il codice qui sopra è valido solo per poco tempo, approfittatene finché potete.

Da oggi inoltre è disponibile l'Update 2.6 di Genshin Impact. Tra le novità introdotte troviamo il banner di Kamisato Ayato, nuovo personaggio Hydro 5 stelle che combatte con le spade, il rerun di quello di Venti, nonché la nuova area The Chasm a ovest di Liyue. Non mancano poi nuovi eventi a tempo limitato per ottenere ricompense varie, tra cui Primogem.

A proposito, non dimenticatevi di riscattare le 900 Primogem gratis regalate da miHoYo per la manutenzione ai server di Genshin Impact avvenuta prima del lancio dell'Update.