Genshin Impact: trailer dell’Update 2.6 e le novità annunciate tra banner, rerun ed eventi

Durante la diretta su Twitch di miHoYo di oggi, venerdì 18 marzo 2022, sono state presentate le novità in arrivo su Genshin Impact con l'Update 2.6. L'aggiornamento, tra le altre cose, introdurrà la nuova area The Chasm, Kamisato Ayato come personaggio giocabile e nuovi eventi. Qui sopra potrete ammirare il trailer mostrato durante la livestream che presenta le novità annunciate.

L'update 2.6 di Genshin Impact si intitola "Zephyr of the Violet Garden" e sarà disponibile a partire da mercoledì 30 marzo. Tra una novità e l'altra, come al solito miHoYo ha elargito una serie di nuovi codici promozionali con cui ottenere gratuitamente 300 Primogem e non solo.

Kamisato Ayato sarà disponibile durante la prima fase del ciclo vitale della versione 2.6 di Genshin Impact con una nuova quest a lui dedicata, insieme alla rerun di Venti, un'ottima occasione per ottenerlo se non lo avete fatto già in passato. Nella seconda parte, invece, sarà disponibile la rerun di Kamisato Ayaka.

Ayato è un personaggio 5 stelle che combatte con le spade e utilizza l'elemento Hydro. La sua Elemental Skill crea un'illusione d'acqua che esplode quando un nemico si avvicina causando danni ad area. Non solo, per un certo periodo di tempo, tutti gli attacchi standard di Ayato infliggono danni AoE Hydro e quelli che vanno a segno garantiscono un buff al personaggio basato sui suoi punti vita massimi. L'elemental Burst, invece, crea per un determinato periodo di tempo una campo speciale in cui i nemici vengono colpiti da spade d'acqua e gli alleati ottengono un bonus ai danni degli attacchi normali.

Oltre al nuovo personaggio giocabile, l'altra novità di spicco dell'Update 2.6 di Genshin Impact è l'area The Chasm, già anticipata nella precedente diretta ma di cui ora sono stati presentati nuovi dettagli. Si tratta di una regione mineraria situata a ovest di Liyue, in cui i giocatori potranno mettere le mani su tesori, affrontare nuove sfide e nemici, come il Ruin Serpent.

Legata alla regione The Chasm c'è anche una nuova serie di quest che coinvolgeranno anche il misterioso personaggio di Dainsleif. Ci sarà anche una meccanica legala alla raccolta di cristalli con varie ricompense in palio e un nuovo domain per ottenere due set di artfifact, già leakati alcune settimane fa.

Il primo evento della versione 2.6 di Genshin Impact presentato è "Hues of the Violet Garden", un festival a Inazuma con vari minigiochi (sfide di combattimento e non solo) e a cui parteciperanno vari personaggi anche delle altre nazioni, con diverse ricompense in palio, come Primogem, una Crown of the Insight e la possibilità di ricevere gratuitamente Xingqiu.

Gli altri eventi sono "Spices from the West" in cui i giocatori dovranno preparare varie pietanze, in "Vibro-Crystal Research" con sfide di combattimento speciali affrontabili con personaggi fissi e non, in "Outside the Canvas, Inside the Lens" dovremo invece scattare le foto di alcuni paesaggi del Teyvat e infine ci sarà il ritorno di "Leylane Overflow". Per tutti ci sono varie ricompense, tra cui Primogem.

Tra le modifiche dell'Update 2.6 di Genshin Impact, ci sono anche varie ottimizzazioni della versione mobile e per il tutorial, ma niente localizzazione in italiano, leakata di recente, che speriamo verrà pubblicata nella versione 2.7