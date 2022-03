GTA 5: video confronto tra PS5, Xbox Series X|S e PC, con dettagli su risoluzione e framerate

ElAnalistaDeBits ha pubblicato un nuovo video, questa volta dedicato a GTA 5 che mette a confronto le versioni PS5, Xbox Series X|S e PC fornendo anche dettagli su risoluzione, framerate e non solo delle riedizioni per console next-gen del gioco Rockstar Games.

Stando alle analisi di ElAnalistaDeBits sulle varie modalità grafiche di GTA 5 per console di nuova generazione, questi sono i risultati per quanto riguarda risoluzione e framerate:

PS5 e Xbox Series X

Fidelity: 2160p e 30fps

Performance: 1440p a 60fps

RT Performance: 1440p dinamici

Xbox Series S

Fidelity: 1440p a 30fps

Performance: 1080p a 60fps

La modalità grafica Performance RT, come spiegato nella nostra analisi delle versioni next-gen di GTA 5 è limitata solo alle ombre.

Come viene fatto notare nel video, tutte le versioni console di GTA 5 utilizzano le stesse texture e aggiungono nuovi effetti e illuminazione migliorata rispetto alle controparti old gen. PS5 è avvantaggiata rispetto a Xbox Series X per quanto riguarda il framerate, abbastanza stabile anche nelle situazioni più concitate, dove invece la console Microsoft presenta cali fino anche a 45fps.

Sempre secondo ElAnalistaDeBits, le modalità Performance e Performance RT di GTA 5 sembrano utilizzare una sorta di temporal recostruction. La modalità Fidelity, invece, ha ombre, riflessi e profondità di campo migliori rispetto alle altre due. I riflessi sono di qualità leggermente superiore anche rispetto alla versione PC.

Le versioni PS5 e Xbox Series X hanno ombre e occlusione ambientale migliori rispetto alle console old gen e, in alcuni casi, anche della versione PC. Quest'ultima versione ha una vegetazione più densa e una draw distance maggiore per gli asset, ma non per le ombre.

In generale per ElAnalistaDeBits le versioni PS5 e Xbox Series X di GTA 5 sono molto simili a quella PC con settaggi Ultra. Lo youtuber mette in pari queste riedizioni con quelle di Ghost of Tsushima e Death Stranding.