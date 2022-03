Vampire: The Masquerade – Swansong, ecco il primo gameplay trailer del GDR di Big Bad Wolf

Nacon ha pubblicato il primo gameplay trailer ufficiale di Vampire: The Masquerade Swansong, nuovo GDR di Big Bad Wolf Studio in uscita tra pochi mesi su PC e console.

Il filmato, che potrete visionare nel player qui sopra, dura circa tre minuti e ci offre un assaggio delle dinamiche di gioco e l'importanza delle scelte fatte dal giocatore durante l'avventura, che andranno a plasmare la storia in modo unico per ogni giocatore.

Vengono presentati i protagonisti, Leysha, Galeb ed Emem, tre vampiri appartenenti a diversi clan di Boston e ognuno dotato di doti e talenti particolari. Ad esempio Leysha, può assumere un aspetto differente in qualsiasi momento, passando quindi inosservata tra le fila nemiche per intrufolarsi in aree altrimenti difficilmente accessibili.

Viene messo anche l'accento sulla componente investigativa, con il giocatore che avrà vari mezzi a disposizione, violenti e non, per ottenere indizi e informazioni. Possiamo anche intravedere il sistema di sviluppo dei personaggi, che permetterà di apprendere varie abilità, non solo legate ai combattimenti, ma anche per ottenere vantaggi nei confronti verbali.

"Quando un attacco a sorpresa getta i vampiri di Boston nel Caos, con innumerevoli morti o dispersi, il principe si rivolge a coloro di cui può fidarsi, Galeb, Leysha ed Emem. Ci vorranno le loro abilità combinate per scoprire la causa dell'attacco. Indaga, interroga e, soprattutto, proteggi la Masquerade. Fai scelte che definiranno il futuro di Boston", recita la sinossi ufficiale del filmato.

Vi ricordiamo che Vampire: The Masquerade - Swansong sarà disponibile a partire dal 19 maggio 2022 per PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch.

Che ne pensate del primo video gameplay del gioco di Big Bad Wolf, vi ha convinto? Fatecelo sapere nei commenti.