Master of Magic, Slitherine cerca beta tester tra gli appassionati

Nell'ultimo diario di sviluppo pubblicato su Steam, Slitherine ha annunciato di essere alla ricerca di beta tester per il nuovo Master of Magic. L'editore è alla ricerca soprattutto di opinioni e commenti relativi allo stato attuale del gioco.

Interessante il fatto che nel post la beta venga definita come vicina, quindi i lavori sono sicuramente in uno stato già avanzatissimo e il gioco deve essere giocabile.

Se l'idea vi stuzzica, vi rimandiamo alla pagina di richiesta di accesso alla beta.

Master of Magic è il rifacimento di uno degli strategici 4x più amati di tutti i tempi, definito all'epoca della sua uscita, l'ormai remoto 1994, come il Civilization fantasy, per via di alcune forti somiglianze. Stranamente, nonostante il successo non è uscito mai un seguito vero e proprio, nonostante gli eredi spirituali non manchino.

Nel 2019 Slitherine ha acquisito il franchise e ripubblicato il titolo originale con integrata l'ultima versione della patch sviluppata nel corso degli anni dalla comunità nata intorno al gioco. Inoltre ha pubblicato Caster of Magic, il primo e unico DLC del gioco, creato da un modder appassionato che ci ha lavorato per anni.