Half-Life Alyx: Levitation è una mod con nuova storia e gameplay, trailer

Half-Life Alyx: Levitation è una mod/espansione del gioco Valve che punta ad aggiungere ben 5 ore di gameplay inedito, ovvero nuovi livelli ed elementi aggiuntivi creati ex-novo dai modder, con uno spettacolare trailer di presentazione a mostrare alcune novità.

L'uscita di Half-Life Alyx: Levitation è prevista per il terzo trimestre del 2022, in attesa di una data precisa, e a quanto pare si tratterà di una nuova storia in cui Alyx si troverà ad indagare sui misteri di un gigantesco edificio levitante, all'interno dell'ambientazione del gioco originale.

Si tratterà di una mod distribuita gratuitamente su Steam Workshop per tutti coloro che possiedono Half-Life: Alyx, apportando una bella dose di nuovi contenuti al gioco standard. In base a quanto possiamo vedere nel trailer, sembra che la mod/espansione sia basata su ambientazioni nuove e situazioni di gioco inedite, con ulteriori sezioni di storia e frammenti narrativi aggiunti a quelli originali.

Non è chiaro se siano previsti nuovi nemici o boss, ma è evidente come il lavoro sia stato preso decisamente sul serio dai modder e abbiano costruito un nuovo pezzo di gioco molto ben strutturato e caratterizzato anche da una notevole identità, per cui attendiamo di poterlo vedere in maniera più completa.

Dopo l'apertura dello Steam Workshop dedicato al gioco, il supporto delle mod non è mancato. Oltre alla suddetta Levitation, tra le più strane ricordiamo di aver visto anche quella a tema Silent Hills che lo trasforma in P.T.