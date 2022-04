L’Attacco dei Giganti, Stagione finale: Parte 3 dell’anime annunciata, ecco quando uscirà

L'account Twitter ufficiale de L'Attacco dei Giganti ha annunciato l'arrivo della Parte 3 della Stagione finale dell'anime. La messa in onda degli ultimi episodi della serie è prevista per un periodo non meglio precisato del 2023 sulle reti della NHK. Ad accompagnare l'annuncio, una breve clip e la locandina ufficiale della Parte 3 della Final Season che potrete ammirare qui sotto.

Da poco in Giappone è andato in onda l'episodio 87 de L'Attacco dei Giganti, l'ultimo dei 12 che compongono la Parte 2 della stagione finale. Mancano ancora diversi capitoli del manga da coprire, dunque una terza e ultima parte della stagione finale dell'anime era ampiamente prevedibile, con i fan che dovranno dunque attendere ancora a lungo prima di scoprire il destino di Eren, Misaka, Ardin e compagni, dato che come accennato in apertura la messa in onda dell'ultimo arco narrativo è prevista per il 2023.

Al momento non è chiaro di quanti episodi sarà composta l'ultimissima stagione dell'anime, anche se probabilmente saranno meno di dieci dato che mancano pochi capitoli del manga da coprire.

L'Attacco dei Giganti, la locandina dell'ultima stagione

Se ancora non l'avete vista, vi ricordiamo che tutti gli episodi della Stagione Finale de l'anime de L'Attacco dei Giganti sono disponibili in Italia su Crunchyroll, assieme a quelli della seconda e terza stagione.