Tunic: il misterioso linguaggio del gioco è stato tradotto da alcuni giocatori

Chi ha giocato o sta giocando Tunic si sarà sicuramente scontrato con il misterioso linguaggio che caratterizza ogni aspetto del mondo di gioco, rendendolo particolarmente enigmatico, tanto che da aver spinto alcuni giocatori all'impresa di tradurlo, riuscendo a interpretare i vari segni in un alfabeto comprensibile.

La lingua di Tunic è stata inventata dall'autore Andrew Shouldice e dal team di sviluppo del gioco come parte integrante della costruzione di quel particolare mondo in cui si svolge l'avventura.

Tunic, un'immagine del gioco che mostra un messaggio nella strana lingua

Il mistero generalizzato sulle origini della volpe protagonista, sulla sua missione e sull'ambientazione in cui si trova è parte integrante del fascino di questo splendido gioco indie e la costruzione di un linguaggio scritto inventato ne è una componente importante, tanto da aver spinto gli utenti a cercare di tradurlo fino alla trasposizione totale dei segni in fonemi della lingua inglese.

L'utente Reddit Oposdeo ha pubblicato un vero e proprio studio sul caso, con tanto di spiegazione su grammatica e struttura della lingua in questione visibile a questo indirizzo. Stupisce notare come Tunic abbia stimolato una sorta di approfondimento linguistico ma a quanto pare questo è quanto è emerso, e la discussione aperta su Reddit, con tanto di annotazioni e commenti da parte di altri utenti, dimostra come il mondo del gioco abbia affascinato molte persone.

D'altra parte, la lingua di Tunic ha una parte attiva nel gameplay: le indicazioni scritte sul manuale d'istruzioni, che va recuperato pagina per pagina nel gioco stesso e ha un'importanza fondamentale anche nella costruzione della storia, risultano indispensabili per capire alcuni aspetti del gameplay e per poter andare avanti in alcuni frangenti.

Del titolo Finji abbiamo visto il trailer di lancio e i voti delle recensioni internazionali, così come la nostra recensione di Tunic.