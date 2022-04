Sony Bend Studio su un seguito spirituale di Syphon Filter, dettagli da un insider

Bend Studio, il team di Sony PlayStation Studios responsabile di Days Gone, sta attualmente lavorando a un nuovo gioco che sembra essere una sorta di seguito spirituale di Syphon Filter, titolo che conta ancora su diversi appassionati che vorrebbero vederlo tornare in scena, con alcuni dettagli emersi da parte di un presunto insider.

La fonte è l'account Twitter Oops Leaks, la cui affidabilità è dubbia. In passato ha anticipato alcune caratteristiche dei progetti in corso presso Naughty Dog che però non hanno ancora avuto conferma, sebbene siano state appoggiate da altri insider, così come l'esistenza di un nuovo BioShock. In questo caso, si parla invece di un successore spirituale di Syphon Filter, che dovrebbe riproporne un po' la struttura ma con alcune modifiche.



Non sembra si tratti di un gioco all'interno della serie Syphon Filter, ma forse una nuova proprietà intellettuale che si pone come successore del gioco in questione, con lo stesso insider che non sa se prendere con sicurezza le informazioni raccolte, che tuttavia sembrano arrivare da fonti vicine al progetto.

Il nome in codice è Project Propaganda ed è uno stealth action open world, ambientato nelle ultime fasi della Guerra Fredda. Per far capire di cosa si tratti, Oops Leaks sostiene che è qualcosa a metà tra Hitman e Metal Gear Solid V ma con ambientazioni più dense e ricche di elementi, oltre a caratteristiche online e multiplayer cooperativo previsto.

D'altra parte, non è la prima volta che si parla di un ritorno di Syphon Filter collegato a Bend Studio, visto che la voce era emersa già in precedenza. Il team non ha ancora annunciato il suo nuovo progetto dopo l'uscita di Days Gone.