Classifica Steam: Elden Ring rimane in vetta, seguito da Steam Deck

SteamDB ha condiviso la classifica dei 10 giochi più venduti su Steam nell'ultima settimana, conclusasi il 3 aprile 2022. Ancora una volta Elden Ring occupa la prima posizione della top 10, con il successo dell'opera FromSoftware che non accenna a rallentare sullo store di Valve. Secondo posto con Steam Deck, che si conferma nuovamente l'oggetto del desiderio di molti appassionati.

Di seguito la classifica settimanale dei 10 giochi/prodotti più venduti su Steam del 3 aprile 2022:

Elden Ring Steam Deck LEGO Star Wars: La saga degli Skywalker Valve Index VR Kit Dread Hunger The Planet Crafter Ghostwire: Tokyo Disco Elysium - The Final Cut Death Stranding: Director's Cut Midnight Ghost Hunt

Elden Ring, un artwork ufficiale

Se per le prime due posizioni non ci sono novità ormai da settimane, al terzo posto troviamo LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker, nuovo promettente gioco di TT Games in uscita il prossimo 5 aprile e che suscita grande attrattiva sui fan di Guerre Stellari offrendo la possibilità di giocare nei panni di centinaia di personaggi differenti e rivivere la storia dell'intera saga cinematografica.

Le new-entry di questa settimana sono Death Stranding: Director's Cut, versione riveduta e ampliata dell'ultima fatica di Hideo Kojima, che si posiziona al nono posto e Midnight Ghost Hunt, gioco multiplayer 4v4 a mo' di Ghostbusters dove spettri e cacciatori di fantasmi si danno battaglia, che debutta al decimo posto. Ghostwire: Tokyo invece scivola dal quarto posto della settimana scorsa al settimo, posizionandosi dietro a The Planet Crafter.

Rimanendo in tema classifiche, Kirby e la Terra Perduta è alla vetta della top 10 del mercato retail del Regno Unito della della scorsa settimana.