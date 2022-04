Elden Ring finito in 3 ore senza subire danni: l'impresa di uno streamer in video

Elden Ring è stato completato in 3 ore e senza mai subire danni, questa è stata la notevole impresa dello streamer Seki, che ha registrato la sua performance nel corso di un video in streaming in cui ha effettivamente completato i gioco sotto con una run perfetta.

Per raggiungere un risultato del genere sembra che Seki si sia allenato su Elden Ring per oltre 130 ore di pratica, in modo da tentare poi l'impresa di concludere il gioco non solo all'interno di 3 ore - che di per sé è già un notevole risultato, anche se ampiamente battuto dagli speedrunner che ormai si trovano sotto i 20 minuti di gioco - ma soprattutto senza subire danni.

Questa caratteristica è estesa a qualsiasi tipo di danno: durante la run il giocatore non doveva subire colpi dai nemici, da trappole o altri danni ambientali, arrivando dunque in fondo al gioco senza essere mai colpito in alcun modo e senza mai perdere energia.

Come possiamo vedere nel video riportato qui sopra, Seki parte da un personaggio di classe Prigioniero e sviluppa in particolare la destrezza e l'intelligenza nella sua build, con la katana Lunavelata come arma principale utilizzata durante il percorso. Il video ovviamente contiene degli spoiler, essendo un'intera run di Elden Ring dall'inizio alla fine, ma serve come prova evidente dell'impresa di Seki, che è effettivamente riuscito ad arrivare alla fine senza subire danni, dimostrando ovviamente una grande soddisfazione al termine dell'impresa.

