Elden Ring: giocatore travestito da Will Smith, invade, prende a schiaffi gli altri e scappa

Un giocatore di Elden Ring, prendendo spunto dalla cronaca mondana, ha preso a travestirsi da Will Smith, invadere gli altri giocatori, prenderli a schiaffi e poi scappare. Ovviamente il riferimento è a quanto avvenuto in occasione della recente notte degli Oscar.

Il fatto in sé ha avuto una risonanza mediatica tale da diventare un fenomeno pop globale, tanto da riflettersi anche nell'Interregno. Del resto l'ultima fatica di FromSoftware non è nuova a stranezze del genere, tra giocatori che si trasformano in Iron Man e altri che rotolano come Sonic causando massacri.

In questo nuovo caso di esibizionismo videoludico abbiamo semplicemente un giocatore che prende spunto da un fatto molto discusso che ha generato una quantità inenarrabile di meme per avere i suoi 15 minuti di celebrità. C'è da dire che il tentativo gli è riuscito benissimo, visto che siamo qui a parlarne.

Ma come si comporta questo giocatore? A raccontarlo è stato un altro utente su Reddit, che ha riportato l'intero incidente, con tanto di video. A un certo punto ha letto un messaggio che gli annunciava di essere stato invaso da Will Smith. Quest'ultimo gli si è avvicinato, gli ha dato un singolo schiaffo e se ne è andato via. Certo, l'intera scena fa pensare a qualcosa di concordato, ma è divertente lo stesso perché imita effettivamente quanto accaduto agli Oscar.

Naturalmente la situazione è talmente assurda da essere diventata di tendenza. Chissà quanti Will Smith virtuali stanno girando per l'Interregno in cerca dei loro Chris Rock da prendere a schiaffi.