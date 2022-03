Elden Ring: giocatore diventa invincibile con il suo personaggio mech

Un giocatore di Elden Ring ha reso il suo personaggio quasi invincibile dotandolo di quella che lui chiama una mech suit, Si tratta dell'ennesima dimostrazione della versatilità estrema del sistema di combattimento del gioco di FromSoftware, che può arrivare davvero a degli estremi incredibili.

A realizzare l'impresa è stato lo youtuber Adam Barker, che ha anche caricato un video per mostrarla. Purtroppo la creatività pone anche dei problemi, perché una build del genere è fin troppo potente per le invasioni, che risultano quindi squilibrate e poco gradevoli per chi deve affrontarla.

Per i curiosi, la build di Barker si basa sull'Ironjar Aromatic, che trasforma il corpo del personaggio in acciaio consumando punti focus. Quindi vanno aggiunte al mix Cerulean Hidden Tear e Crimsonwhorl Bubbletear che eliminano il consumo di punti focus e convertono i danni in punti salute. Condire il tutto con Unendurable Frenzy per sparare fiamme.

Da notare che la build non rende in realtà Barker completamente invincibile, ma è comunque abbastanza potente da renderlo davvero pericoloso per qualsiasi giocatore.

Mentre ammiriamo i giocatori dilettarsi con le loro build di Elden Ring, speriamo che qualcuno in più arrivi alla fine del gioco.