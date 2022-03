Uncharted: Fortune Hunter, Sony sta per chiuderlo

Il gioco mobile Uncharted: Fortune Hunter sta per essere chiuso da Sony e Naughty Dog, probabilmente per mancanza di giocatori. Lanciato nel 2016, attualmente non è più scaricabile, anche se rimane giocabile da chi già lo possiede. Comunque sia gli acquisti in gioco e le mappe del tesoro sono state disattivate, come confermato dallo sviluppatore Naughty Dog.

Uncharted: Fortune Hunter rimarrà giocabile in modalità offline finché lo si terrà installato sul proprio apparecchio. In caso di disinstallazione o di problemi, non sarà più scaricabile. Quindi, chi vuole continuare a giocarci, non deve disinstallarlo per nessun motivo e deve conservare l'apparecchio su cui è installato.

Naughty Dog e Sony non hanno svelato i motivi dietro alla chiusura di Uncharted: Fortune Hunter ma, come già detto, è facile supporre che sia per mancanza di giocatori. Del resto sono anni che non se ne sente parlare e non è mai stato registrato dall'editore come un grande successo.

Per chi non lo conoscesse, Uncharted: Fortune Hunter era un free-to-play copiato da Temple Run con protagonista Nathan Drake. L'obiettivo era quello di raccogliere più tesori possibili prima di andare a sbattere da qualche parte. Interessante il fatto che giocandoci si potevano sbloccare degli oggetti cosmetici per Uncharted 4: Fine di un Ladro, uscito lo stesso anno.

Attualmente il destino della serie Uncharted è ancora incerto. Sicuramente continuarla rientra nei piani di Sony, visto il successo dei giochi e quello del recente film, di cui potete vedere i primi dieci minuti. Purtroppo non si sa ancora nulla dei progetti in sviluppo.