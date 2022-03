World of Den-On-Bu è la piattaforma di NFT di Bandai Namco

World of Den-On-Bu è una nuova piattaforma di NFT lanciata da Bandai Namco e sviluppata in collaborazione con la compagnia di creatori di contenuti incentrati sulla tecnologia blockchain Gaudiy. Per adesso è disponibile soltanto in giapponese.

World of Den-On-Bu è basata sulla musica. Nel comunicato stampa ufficiale viene detto che facendo il retweet di alcuni post dell'account Twitter ufficiale della piattaforma, si possono vincere di codici seriali contenenti gli NFT, da ascoltare sulla piattaforma. La promessa dell'editore è di aggiornare costantemente World of Den-On-Bu aggiungendo nuovi oggetti, anche realizzati dalla comunità, nonché eventi dal vivo e altro.

Quella di Bandai Namco non è una mossa isolata, visto che sono moltissime le compagnie giapponesi in ambito entertainment, in particolare quelle che si occupano di videogiochi e anime, che stanno seguendo questa strada. Come non ricordare del lancio degli NFT di Konami legati alla serie Castlevania, o delle carte da gioco dedicate ad Astro Boy di Tezuka Productions?

World of Den-On-Bu fa parte di un progetto più grande legato alla creazione di personaggi anime legati alla musica, avviato nel 2020, con brani realizzati da diversi compositori di musica elettronica.