The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2: ecco come potrebbe chiamarsi, stando un'indiscrezione

Stando al giornalista Paul Gale, The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 per Nintendo Switch potrebbe chiamarsi The Legend of Zelda: Breath of Duality. Ossia, questo è un nome che sarebbe stato utilizzato tempo fa, all'inizio della lavorazione, come visto da una delle sue fonti.

Gale, che lavora da lungo tempo nell'industria e che di solito riporta voci provenienti da vari contatti che si è creato con la sua attività, ha riportato che in questo caso la fonte della notizia non è diretta, ma è comunque attendibile.

Stando a lui la parola "dualità" farebbe riferimento al fatto che Link non sarà l'unico personaggio giocabile (non viene detto quale sarà l'altro, forze Zelda?) e a vari elementi del gioco, come le abilità diverse dei due, la presenza di aree terrestri e fluttuanti, l'importanza di luce e oscurità per la storia e così via.

Si tratta di elementi sicuramente interessanti e indicativi, nel caso fossero confermati. Certo, Gale stesso ammette che la sua fonte ha parlato di aver appreso queste informazioni molto tempo fa, forse da qualche documento di pre-produzione del gioco, e che quindi il titolo The Legend of Zelda: Breath of Duality potrebbe essere stato nel frattempo abbandonato.

Gale, comunque, ha rivelato la fonte allo youtuber Nintendo Prime, che ne ha confermato l'attendibilità durante uno streaming, pur senza volerla svelare.

Come sempre, l'invito in questi casi è di prendere il tutto con le dovute cautele, in attesa di informazioni ufficiali da Nintendo, che si spera arrivino entro l'anno, visto che l'uscita di The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 rimane fissata per il 2022.