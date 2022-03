One Piece, il cosplay di Nico Robin di mizuhart è esplosivo

Vediamo questo cosplay di Nico Robin, uno dei personaggi più amati della serie giapponese One Piece, in versione Miss All Sunday, realizzato con grande maestria da mizuhart, che ha donato alla sua interpretazione un carisma particolare.

Come potete vedere, il costume è realizzato con grande accuratezza, pur tenendo conto della conformazione fisica molto diversa tra la Robin e la cosplayer brasiliana. La scelta della versione Miss Alla Sunday del personaggio le ha permesso inoltre di lavorare di più sugli accessori, in particolare sul cappello, davvero azzeccato. Comunque sia il vestito è riprodotto davvero bene, a partire dalle minigonna, passando per la giacca.

Insomma, complessivamente ci troviamo di fronte a un ottimo lavoro, di quella che si definisce una grande fan di One Piece.

Per il resto vi ricordiamo che forse One Piece sta arrivano alla sua fase finale. Dopo anni e anni di pubblicazione potremo forse arrivare vedere la conclusione di questa lunghissima serie.