La software house WolfEye Studios ha annunciato che Weird West è entrato in fase gold. Quindi arriverà sul mercato senza ulteriori ritardi il 31 marzo 2022, pubblicato da Devolver Digital. Ci potremo giocare su PC, PS4 e Xbox One. Sarà disponibile dal lancio su Game Pass (PC e Xbox) e si potrà giocare in retrocompatibilità su PS5 e Xbox Series X e S.

Per chi non lo conoscesse, Weird West è un gioco di ruolo d'azione dallo stile particolarissimo, realizzato da ex-Arkane Studios. La promessa è quella di creare un miscuglio perfetto tra un gioco di ruolo classico e un immersive sim, pur con la visuale isometrica.

Nel tweet di annuncio della fase gold, il team di sviluppo ha raccontato di aver dato gli ultimi ritocchi al gioco prima di impacchettarlo, virtualmente parlando, per il lancio. Strano sentir parlare di fase gold per un titolo che uscirà solo in digitale (questo spiega come mai passeranno solo pochi giorni dalla chiusura del gioco al lancio vero e proprio), visto che solitamente "gold" fa riferimento alla copia master da inviare in stampa per avere le versioni pacchettizzate, ma evidentemente i ragazzi di WolfEye sono affezionati alla dicitura.