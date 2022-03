PlayStation e i tre annunci in arrivo: uno è Spartacus ma niente God of War Ragnarok, per Miller

Emergono altri dettagli sui tre possibili annunci in arrivo questa settimana da parte di Sony PlayStation, con Greg Miller a precisare che uno riguarda quasi sicuramente Spartacus, ovvero il servizio su abbonamento visto come risposta a Xbox Game Pass, mentre gli altri due sono interessanti ma nessuno dei due riguarda God of War Ragnarok.

Un po' tutta la community di appassionati videogiocatori oggi è rimasta col fiato sospeso in attesa di possibili novità molto importanti da parte di Sony PlayStation, dopo che il noto giornalista Greg Miller di Kinda Funny aveva riferito di tre possibili annunci in arrivo in questa settimana.

Intervistato da alcuni suoi colleghi di Kinda Funny, Miller ha fatto alcune precisazioni sulle possibili novità in arrivo da parte di Sony PlayStation, restando sempre sul vago ma riferendo anche alcuni elementi significativi.

Come visibile nel filmato riportato qui sopra, intorno al minuto 8:40, Miller ribadisce che dovrebbero esserci tre novità riguardanti Sony PlayStation questa settimana.

Di queste, una dovrebbe essere la presentazione di Spartacus, come riferito in precedenza anche da Bloomberg, ma le altre due non dovrebbero riguardare God of War Ragnarok, come qualcuno aveva supposto. Secondo Miller, si tratta di notizie "interessanti" e una di queste sembra che riguardi direttamente il giornalista in questione, al livello personale.

Esclusa anche la possibilità che abbiano a che fare con Knack, di cui Sony ha rinnovato di recente il trademark, o posticipi di giochi attesi, almeno in base a quanto Miller ha sentito finora. La questione resta ancora decisamente misteriosa, ma è possibile che qualcosa emerga in maniera ufficiale già da domani, staremo a vedere.