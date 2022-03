Xbox Series X ricondizionate vendute direttamente da Microsoft

Microsoft ha deciso di mettere in vendita sul Microsoft Store delle Xbox Series X ricondizionate, probabilmente allo scopo di provare a sfoltire un po' dell'altissima domanda per la sua console di ultima generazione.

Negli Stati Uniti una Xbox Series X ricondizionata può essere acquistata per 469,99 dollari, ma solo in bundle con un gioco digitale dal prezzo minimo di 27,49 dollari e un Xbox Wireless controller dal prezzo minimo di 54,99 dollari, per un totale di 551,47 dollari. Sul Microsoft Store britannico si pagano 419,99 sterline per la console, mentre l'acquisto di un secondo controller è opzionale.

Purtroppo nel Microsoft Store italiano non ci sono ancora offerte in merito a console ricondizionate.

Da notare che le Xbox Series X ricondizionate sono certificate, ossia Microsoft assicura che tutte le componenti rimpiazzate sono genuine di Microsoft e che la console è stata aggiornata all'ultima versione del software di sistema. Inoltre compresa nel prezzo c'è anche la garanzia di un anno, con la possibilità di estenderla a tre anni con la formula Microsoft Complete (49 dollari o 39 sterline).

Certo, le console ricondizionate non potranno sicuramente soddisfare tutta la domanda, ma quantomeno sono un modo per far avere a qualcuno una Xbox Series X tanto desiderata.