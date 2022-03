Nvidia e AMD: il prezzo delle GPU continua a calare, avvicinandosi a quello consigliato

Nel corso dell'ultimo mese, il prezzo delle GPU, in particolare quelle di Nvidia e AMD, è sceso del 10-15%, avvicinandosi a quello consigliato dai produttori. Il calo segue quello del mese precedente e indica una tendenza precisa del mercato, che sembra si stia finalmente per normalizzare.

Attualmente il prezzo medio è superiore solo del 25% rispetto a quello consigliato, almeno in Germania e Austria. Non è ancora il prezzo ideale, ma la speranza è che il calo continui. Prezzi così bassi non si registravano da tempo. Addirittura nel 2021 si erano visti dei picchi di crescita rispetto ai prezzi consigliati del 318%, con una media del 231%.

I motivi del calo dei prezzi sono abbastanza scontati: l'aumento delle scorte, che stanno finalmente raggiungendo la domanda, e il crollo del prezzo dell'Ethereum. Sostanzialmente molti crypto miner si sarebbero ritirati dopo che il valore della cryptomoneta è crollato al punto da rendere poco conveniente investire per scavarla.

C'è anche da aggiungere che il ciclo vitale dell'attuale generazione di GPU sta per arrivare alla fine (di solito dopo due anni arrivano i modelli nuovi) e molti potrebbero essersi messi in attesa della generazione successiva, contraendo la domanda. In effetti con le RTX 4000 di Nvidia in arrivo, e Intel pronta a lanciare le sue ARC Alchemist, c'è di che essere quantomeno curiosi.