Uncharted: i primi dieci minuti del film sono ora visionabili gratuitamente

I primi dieci minuti del film di Uncharted sono disponibili gratuitamente su YouTube. Trovate il video in testa alla notizia. Si tratta di un'iniziativa atta a spingere l'uscita delle edizioni casalinghe del film, che è possibile prenotare sin da ora.

Il 26 aprile 2020 uscirà la versione digitale, mentre il 10 maggio si potrà acquistare il film in Blu-ray, in 4K UHD e in DVD.

Il film di Uncharted è stato in lavorazione per anni, cambiando più volte regista e sceneggiatori, prima di riuscire a essere definito e arrivare nei cinema. Nei panni di un giovane Nathan Drake troviamo Tom Holland, mentre in quelli del suo amico Victor "Sully" Sullivan Mark Wahlberg. Il cattivo Santiago Moncada è invece interpretato da Antonio Banderas.

Se volete più informazioni, leggete la nostra recensione di Uncharted in cui troverete scritto:

Uncharted è ben lontano dall'essere un film che rivoluzionerà il cinema d'avventura e la settima arte tutta. Consapevole dell'eredità che porta sulle spalle è però onesto e dichiaratamente esagerato, esattamente come la saga dalla quale prende il nome. In tutta sincerità non possiamo dire di non esserci divertiti e di non esserci lasciati sfuggire qualche sorriso più o meno sincero nel ritrovare così tanti "vecchi amici" alle prese con le loro prime avventure. Il consiglio è di smettere la maschera del grande critico, sia cinematografico che videoludico, e di prendere Uncharted per quel che è sempre stato: un giocattolone esagerato e divertente, dalla scrittura semplice e immediata. E credeteci, se farete così, allora riderete di gusto quando vi troverete di fronte un cameo davvero ben realizzato e dedicato solo ed esclusivamente a tutti gli amanti del videogioco e a chi per anni si è stupidamente lamentato di qualcosa che non aveva alcun fondamento sensato. Ah, e non dimenticate di guardarvi TUTTI i titoli di coda, che ormai è un must.