Forza Horizon 5: la patch porta un nuovo sistema di progressione PvP, Series 6 in arrivo

Forza Horizon 5 sta per ricevere l'aggiornamento Series 6 dal punto di vista dei contenuti di gioco, che si preannuncia decisamente ricco, ma intanto l'update generale introduce anche un nuovo sistema di progressione PvP per il racing game di Playground.

Come riferito nelle note ufficiali della patch, consultabili a questo indirizzo, con questa arriva una rielaborazione generale del sistema di progressione in PvP, insieme a una nuova gestione delle ricompense per Horizon Open, che è appunto la sezione multiplayer competitiva di Forza Horizon 5.

Il nuovo sistema di progressione include dei badge che possono essere sbloccati attraverso il gameplay e aggiunge le corse custom a Horizon Open, cosa che consente ai giocatori di trovare corse in base a discipline specifiche e classe PI in maniera più precisa.

Con la patch arriva inoltre un miglioramento generale alla stabilità e alle performance di Forza Horizon 5, oltre alla correzione di alcuni bug rilevati nel gioco.

Forza Horizon 5: un'immagine da Series 6

Per il resto, Series 6 arriverà il 29 marzo 2022, ovvero domani, portando con sé parecchie novità molto interessanti come abbiamo visto nei dettagli sul grosso aggiornamento di Forza Horizon 5, tra le quali anche un nuovo pezzo di storia basato sulle corse in drifting.

In precedenza, il gioco si era aggiornato con l'aggiunta del supporto per la lingua dei segni, con un notevole passo in avanti in termini di accessibilità per tutti gli utenti.