Forza Horizon 5 Series 6: grosso update con un pezzo di storia, nuove auto ed eventi

Forza Horizon 5 si aggiorna ed espande con l'arrivo della Series 6, il nuovo aggiornamento che porta con sé altre auto e nuovi eventi speciali, oltre ad incrementare le cose da fare nella già affollata mappa messicana del gioco Playground Games con un nuovo pezzo di storia.

Il lancio di Series 6 è previsto per la prossima settimana, in attesa di una data precisa, ma i contenuti sono già noti e sono anche decisamente sostanziosi. Tra i temi principali c'è "Horizon Customs", come riferito dagli sviluppatori durante il recente evento di presentazione, perché celebra in particolare i contenuti costruiti dagli utenti attraverso i vari strumenti messi a disposizione nel gioco, ma non è tutto.

Horizon Customs si incentra ovviamente sugli eventi costruiti con EventLab, inseriti all'interno della Playlist del Festival. All'interno di questi troviamo nuovi elementi da collezionare in giro per la mappa, due eventi di EventLab settimanali, un Campionato Stagionale con foto prese da membri della community, Seasonal PR Stunt che forniscono giri di ruota Super invece che standard, vari elementi cosmetici da conquistare.

Series 6 porta con sé anche un nuovo pezzo di storia: Drift Club Mexico Horizon Story. Questo nuovo evento determina l'apertura del Drift Club in Forza Horizon 5, con protagonista lo specialista Robert Glenn.

La nuova storia è composta da vari capitoli e si incentra sull'esecuzione di gare in drifting.

Il Drift Club Mexico verrà introdotto con Series 6 ma rimarrà poi in maniera permanente tra le possibilità di gioco, completando la playlist di Horizon Rush Festival. Tra le ricompense, la più interessante è sicuramente la nuova auto 2021 Ford Mustang Mach-E 1400 RTR, che si ottiene completando tutti e 6 i capitoli.

Per quanto riguarda le nuove auto, si tratta in tutto di 9 aggiunte al garage, di cui 5 conquistabili nella Playlist e 4 provenienti dal Car Pass. Le nuove auto del Festival Playlist:

2012 Ascari KZ1R

2014 McLaren 650S Spider

2018 ATS GT

2021 Ford Mustang Mach-E 1400

2021 McLaren 765LT

Le nuove auto del Car Pass:

1966 Oldsmobile Toronado

2019 Porsche 911 Speedster

2021 McLaren 620R

2021 Mini John Cooper Works GP

Oltre a questo arrivano novità per quanto riguarda Horizon Open con una nuova organizzazione degli eventi e nuove regole legate alle varie discipline e varie correzioni di bug e miglioramenti. Vi rimandiamo all'elenco completo delle novità di Forza Horizon 5: Series 6 a questo indirizzo.

Nei giorni scorsi, abbiamo visto l'arrivo del supporto per la lingua dei segni e un video di gameplay da 20 minuti del gioco su Steam Deck.