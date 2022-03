PlayStation e NFT, Shuhei Yoshida ci scherza su alla GDC 2022

PlayStation introdurrà mai gli NFT nei propri giochi? Se la dirigenza della casa giapponese la pensa come Shuhei Yoshida, probabilmente no: il capo della divisione indie ha partecipato alla GDC 2022 e ha avuto occasione di scherzare su questa tecnologia.

Mentre si trovava in compagnia di uno sviluppatore di Guerrilla Games, Yoshida ha infatti detto in maniera sarcastica: "Questa armatura per Aloy... solo tu puoi possederla!", per poi farsi una risata e lasciando intendere di non essere un grande fan degli NFT.

L'episodio è stato raccontato da Sam Machkovech di Ars Technica, che ha anche detto di aver assistito a una scena davvero interessante quando Yoshida ha stretto la mano a Justin Truman, general manager di Bungie, comprata di recente da Sony per 3,6 miliardi di dollari.

Quello avvenuto nella cornice della GDC 2022 è stato in assoluto il primo incontro di persona fra i due, che hanno detto di far parte ormai della stessa famiglia, mostrando già una grande sintonia.

Tornando alle battute di Yoshida sugli NFT, secondo Machkovech costituirebbero una prova del fatto che questa tecnologia non verrà mai utilizzata nei giochi PlayStation, ma in realtà dubitiamo che l'ex presidente di Sony Worldwide Studios volesse far passare un messaggio del genere e si sia limitato a esprimere la propria opinione personale al riguardo.