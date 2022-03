Evil Dead: The Game, closed beta al via su Xbox: come partecipare

La closed beta di Evil Dead: The Game è cominciata oggi alle 18.00 su Xbox, ma siete ancora in tempo per provarla visto che durerà fino alle 7.59 del 28 marzo. Dunque come partecipare?

In primo luogo dovete far parte del programma Xbox Insider, ma iscriversi è facile: basta selezionare Store dalla Home della console, cercare "insider" e scegliere il bundle Xbox Insider, quindi installarlo.

Ugualmente facile candidarsi per la closed beta di Evil Dead: The Game, infatti basta lanciare l'app Xbox Insider, entrare nella sezione previews / anteprime, selezionare Evil Dead: The Game - Beta e poi "partecipa", quindi completare la registrazione.

In uscita il 13 maggio, Evil Dead: The Game ci consentirà di controllare svariati personaggi tratti dalla saga cinematografica di Sam Raimi e dalla serie televisiva Ash Vs. Evil Dead nell'ambito di modalità PvE e PvP.

"Gioca nei panni di una squadra di quattro sopravvissuti: esplora, saccheggia, doma le tue paure e trova gli oggetti necessari a chiudere il portale tra due mondi, in un gioco ispirato ai tre film originali della saga di Evil Dead e alla serie originale di STARZ, Ash vs Evil Dead", si legge nella sinossi ufficiale.