Resident Evil 2, 3 e 7 su PS5 e Xbox Series X, dettagli su upgrade gratis e salvataggi

Capcom ha aggiornato in questi minuti le informazioni sugli upgrade next di Resident Evil 2, Resident Evil 3 e Resident Evil 7 per PS5 e Xbox Series X|S, aggiungendo alcuni dettagli sull'aggiornamento gratis e il trasferimento dei salvataggi.

In alcuni nuovi tweet da parte dell'account ufficiale viene evidenziato come i salvataggi e tutti i progressi si trasferiranno dalle versioni attualmente in uso a quelle next gen, ovvero sa PS4 e Xbox One a PS5 e Xbox Series X|S, rimanendo all'interno della medesima famiglia di console. L'upgrade gratis viene confermato, ovvero non ci sarà da pagare alcun prezzo per l'operazione in questione.



Insieme ai giochi principali, anche qualsiasi DLC posseduto per Resident Evil 2, 3 e 7 verrà automaticamente trasferito nella nuova versione next gen per PS5 e Xbox Series X|S. Da notare che l'upgrade vale sia per le versioni digitali che per quelle su disco: in quest'ultimo caso, coloro che possiedono i giochi su disco otterranno le versioni next gen in digitale, ma sarà comunque necessario mantenere il disco nel drive per poter utilizzare le nuove versioni.



Capcom ha inoltre spiegato di non avere in programma il rilascio di Resident Evil 2, Resident Evil 3 e Resident Evil 7 in versione PS5 e Xbox Series X|S in edizione fisica, per il momento. I giochi in questione saranno dunque solo in digitale, disponibili per l'acquisto o per l'upgrade gratis.