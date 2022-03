Ghostwire: Tokyo su Steam va molto meglio di The Evil Within 1 e 2

Ghostwire: Tokyo ha esordito su Steam totalizzando numeri sostanzialmente superiori rispetto ai due episodi di The Evil Within, e sebbene le cifre in assoluto non siano straordinarie si tratta del miglior lancio di sempre per Tango Gameworks sulla piattaforma Valve.

Disponibile da oggi su PC e PS5, Ghostwire: Tokyo ha registrato, nello specifico, 13.996 utenti contemporanei di picco su Steam, contro i 9.918 raggiunti da The Evil Within 2 nel 2017 e i 4.499 di The Evil Within nel 2014.

Come ha sottolineato giustamente Benji-Sales, non parliamo di risultati eccezionali ma il gioco potrebbe godere di un rilancio o trasformarsi in un sleeper hit, specie grazie al supporto di eventuali promozioni che possano convincere chi è in attesa di uno sconto.

Nella nostra recensione di Ghostwire: Tokyo abbiamo parlato di come questo action sovrannaturale vanti ottime atmosfere ma al contempo qualche problema tecnico di troppo e una gestione dell'open world poco convincente.

Una valutazione più o meno condivisa anche dalla stampa internazionale, a giudicare dai voti contrastanti assegnati a Ghostwire: Tokyo.