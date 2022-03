Ghostwire: Tokyo è discreto dai primi voti, giudizi contrastanti per l'esclusiva PS5 e PC

Le prime recensioni di Ghostwire: Tokyo sono online e la media dei primi voti dipinge un gioco discreto, ma il caso è piuttosto strano perché le valutazioni si distribuiscono equamente su uno spettro piuttosto ampio che va dall'ottimo all'appena sufficiente.

Al momento, Ghostwire: Tokyo ha un Metascore medio di 74 su Metacritic, con 64 voti raccolti al momento. Vediamone alcuni:

Siliconera - 100

Gamers Heroes - 90

Noisy Pixel - 90

Screen Rant - 90

Shacknews - 90

Stevivor - 90

Deserto - 85

JeuxActu - 85

Game Informer - 80

EGM - 80

Hey Poor Player - 80

Playsense - 80

TheSixthAxis - 80

Vandal - 80

Comicbook - 80

Destructoid - 75

GameByte - 75

WellPlayed - 75

GamesRadar+ - 70

IGN - 70

Digital Trends - 70

Digitally Downloaded - 70

Hardcore Gamer - 70

Inverse - 70

XGN - 70

MGG - 65

GamesHub - 60

Push Square - 60

The Loadout - 60

VGC - 60

We Got This Covered - 60

Metro GameCentral - 40

A parte l'unica (per ora) insufficienza di Metro GameCentral, è curioso notare come i voti si spargano su un ampio spettro che comprende 9, 8, 7 e 6 quasi in misura proporzionata, anche se al momento sono maggiori le valutazioni più positive.

In generale, mentre viene molto apprezzata l'ambientazione e alcuni elementi originali del sistema di combattimento, si lamenta in generale una mancanza di mordente e varietà sul lungo termine. Potete comunque conoscere meglio il gioco leggendo la nostra recensione di Ghostwire Tokyo.