Unity: un video per la demo "Enemies", in real time e davvero impressionante

Unity, l'engine grafico sempre più diffuso soprattutto in ambito indie, ha dato prova delle sue capacità in maniera impressionante in queste ore, con la pubblicazione della demo tecnica "Enemies" visibile nel video riportato qui sopra.

Unity Technologies ha dunque dimostrato di cosa sia capace il suo motore grafico aggiornato con questo incredibile spezzone in computer grafica gestito in tempo reale, intitolato Enemies e collegato al precedente video The Heretic, con il quale condivide anche lo studio per la riproduzione della figura umana.

In questo caso, la donna rappresentata sembra veramente reale, un risultato davvero impressionante per Unity, che si avvicina molto a quanto visto con Unreal Engine 5 e il suo sistema MetaHuman. Ci sono diverse cose innovative integrate in questa demo, come il sistema di Skin Attachment che consente mesh ad alta densità gestite attraverso la GPU.

Presente anche una pipeline 4D migliorata e uno studio particolare sulla resa degli occhi, oltre a un nuovo shader per la pelle. La demo Enemies verrà mostrata e distribuita in occasione della Game Developers Conference dal 23 al 25 marzo, mentre gli strumenti perfezionati visti all'opera in questo video verranno distribuiti nel Digital Human Package nel secondo trimestre del 2022.