Eiyuden Chronicle: Rising, provato dello spin-off tutto azione di 505 Games

In primavera, però, uscirà una sorta di prequel che abbiamo giocato in anteprima: ecco quello che abbiamo scoperto nel nostro provato di Eiyuden Chronicle: Rising .

Fin dal suo esordio su Kickstarter, Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes ha attirato l'attenzione per il contributo di Yoshitaka Murayama, un nome che a molti non dirà assolutamente nulla, ma che gli amanti del genere JRPG con qualche annetto sulle spalle ricorderanno per aver dato i natali a una serie scomparsa da tempo. Murayama, infatti, diresse Suikoden dal 1995 al 2002, per poi lasciare Konami e fondare prima Blue Moon Studio e poi, insieme ad alcuni ex colleghi che lo avevano affiancato in Suikoden II, Rabbit & Bear Studios . È stato proprio sotto questa etichetta che Murayama ha cominciato un nuovo progetto, un gioco di ruolo tradizionale che ricorda il suo capolavoro già nel titolo, ma che purtroppo arriverà solo nel 2023.

Un inizio deludente

Eiyuden Chronicle: Rising, gli scenari sono coloratissimi e pieni di dettagli

Vi diciamo subito e senza troppi giri di parole che Eiyuden Chronicle: Rising, nei primi momenti di gioco, non ci ha fatto una buonissima impressione. Complici le animazioni rigide e una scrittura terribilmente banale nell'esposizione e nei dialoghi - tutti in italiano - il nostro primo approccio è stato a dir poco infelice.

La storia parla di CJ, una giovane razziatrice, cioè una specie di avventuriera che arriva al villaggio di Nuova Neveah in cerca di ricchezze. Lì fa la conoscenza del sindaco temporaneo, un'altra fanciulla di nome Isha, e scopre che per recarsi nei luoghi più pericolosi e potenzialmente remunerativi della regione è necessario uno speciale documento che le sarà rilasciato solo dopo aver collezionato un certo numero di timbri sulla sua tessera da avventuriera. Rassegnata a questa sorta di gavetta, CJ si mette in cerca di lavoretti che, per fortuna, non mancano: i cittadini stanno ricostruendo il villaggio e hanno bisogno di materiali e risorse che potremo trovare nella foresta e nella cava vicine.

Che poi sono i due dungeon che abbiamo giocato prima che la demo si concludesse. L'esplorazione avviene in due dimensioni, alla stregua di titoli come Dust: An Elysian Tail, Valkyrie Profile o Odin Sphere, per citare un po' di giochi simili appartenenti a vari generazioni. Ogni zona è costituita da una o più schermate e basta avvicinarsi allo sprite di un PNG per cominciare una conversazione, oppure aprire l'elenco dei luoghi scoperti per spostarsi rapidamente tra le zone. È una funzione senz'altro comoda, che però nei dungeon è preclusa in parte: là potremo spostarci solo tra l'ingresso e i vari punti di salvataggio raggiunti.

La progressione è inizialmente subordinata a una catena di missioni principali che servirà a sbloccare le prime strutture in città, come la base della protagonista, dov'è possibile riposare e salvare la partita, oppure la taverna o la locanda, in cui potremo consumare dei manicaretti o fare bagni caldi che conferiscono bonus temporanei.

Eiyuden Chronicle: Rising, i tre protagonisti insieme a Nuova Neveah

Queste missioni ci manderanno nella foresta a procacciarci legna e altri oggetti sconfiggendo i nemici e distruggendo i tronchi d'albero. Il primo dungeon è estremamente lineare, con semplicissime sequenze platform e nemici poco aggressivi che si sconfiggono con uno o due colpi. CJ impugna un paio di picconi e può attaccare con una combo cortissima: il sistema di controllo si basa su un tasto per il salto, uno per l'attacco e uno per l'abilità speciale che si impara dopo qualche missione e consente alla protagonista di schivare in avanti o indietro. Alla bisogna, è possibile richiamare un menù in cui, tra le varie voci, troviamo pure lo zaino: lì conserveremo pozioni e unguenti che possono aiutarci a recuperare i PV durante le battaglie in tempo reale. Il level up non ripristina i PV dei personaggi, e i nemici tendono a infliggere parecchi danni.

Come avrete capito, questo primo scorcio di gameplay non ci ha entusiasmati. Eiyuden Chronicle: Rising ci fa fare avanti e indietro dal dungeon alla città per completare i vari incarichi e sbloccare le nuove strutture, tra dialoghi stentati e personaggi non proprio carismatici.