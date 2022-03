Fortnite per l'Ucraina: già 36 milioni di dollari raccolti in un solo giorno

Fortnite ha iniziato la propria iniziativa a sostegno dell'Ucraina insieme a Xbox solo da qualche ora ma sta già facendo segnare un record assoluto di raccolta fondi in beneficienza, con oltre 36 milioni di dollari raccolti in un giorno soltanto.

Come riferito dall'account Twitter ufficiale del gioco, i proventi di Fortnite destinati all'Ucraina ammontano già a 36 milioni di dollari nel giro di un giorno di attività: se si pensa che l'iniziativa andrà avanti fino ai primi di aprile, possiamo avere un'idea della quantità di denaro che gli utenti di Fortnite potranno inviare alle varie organizzazioni che stanno operando per aiutare la popolazione colpita dalla guerra in Ucraina.



Come abbiamo riferito solo ieri, Epic Games e Xbox hanno deciso di inviare i ricavi di Fortnite direttamente a una serie di organizzazione che si occupano di aiuti umanitari sul campo per la popolazione colpita dalla guerra in Ucraina. Si tratta di un progetto davvero importante, se si pensa alla quantità di denaro che il gioco in questione è in grado di generare.

Tuttavia, difficilmente si poteva immaginare un flusso già così consistente: 36 milioni di dollari sono stati già raccolti nel giro di 24 ore, e c'è tempo fino al 3 aprile 2022 per raccoglierne altri, dunque il flusso dovrebbe essere consistente. Tra le organizzazioni coinvolte ci sono Direct Relief, Unicef, World Food Programme e UNHCR, con i proventi che arrivano da vari acquisti legati a Fortnite come pacchetti V-buck, Crew di Fortnite, Pass battaglia in dono e pacchetti estetici.

In queste ore è arrivata anche la notizie degli oltre 10 milioni di dollari raccolti dall'Humble Bundle per l'Ucraina, dimostrando come il mondo dei videogiochi sia particolarmente attivo su questo fronte.