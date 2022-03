Humble Bundle per l'Ucraina: superati i 10 milioni di dollari in beneficienza

Prosegue a pieno regime il percorso dell'Humble Bundle per l'Ucraina, un'interessante iniziativa organizzata per beneficienza da parte della celebre organizzazione che, in queste ore, ha superato i 10 milioni di dollari raccolti nel giro di pochi giorni.

Come abbiamo visto, lo Stand with Ukraine Bundle contiene oltre 120 prodotti, tra i quali titoli di grande interesse, venduti tutti insieme secondo la classica modalità di Humble Bundle, ovvero con un prezzo consigliato di circa 40 euro ma con la possibilità di offrire quanto vogliamo, con la sicurezza che i proventi andranno alle varie associazioni di beneficienza che, in questo caso, si concentrano sulla situazione in Ucraina.

Il valore totale dei giochi presenti è circa 2.500 euro, dunque si tratta davvero di una grande occasione anche per gli utenti stessi, oltre ad essere una buona occasione per donare soldi ad associazioni benefiche, in questo caso incentrate su un obiettivo ben noto a tutti.

Già nel corso del fine settimana la raccolta di denaro aveva superato i 4 milioni di euro, ma nel giro di qualche ora questa è più che raddoppiata a questa mattina ha raggiunto e superato i 10 milioni di dollari, a dimostrazione del successo dell'iniziativa. Ricordiamo che potete acquistare il pacchetto a questo indirizzo sul sito ufficiale di Humble Bundle.