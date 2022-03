Gran Turismo 7: il PSN si congratula per l'ottenimento del Platino, anche con chi non ha giocato

Zarmena Khan di Playstationlifestyle.net segnala una cosa insolita: il PSN si è congratulato per l'ottenimento del Platino di Gran Turismo 7. Il problema è che Khan non ha mai giocato al gioco.

Come viene spiegato, Khan ha ricevuto un'email che si congratula con l'ottenimento del Platino di Gran Turismo 7 e precisa anche il numero di ore che sono state necessarie - secondo il PSN - per l'ottenimento del trofeo: due ore e due minuti, ovviamente è un tempo troppo basso per essere credibile. Successivamente, Khan ha ricevuto un'altra email che si congratulava per "aver trovato la tua strada" dopo 18 ore di gioco. Khan non ha mai giocato a Gran Turismo 7, però.

Un'auto di Gran Turismo 7

Facendo qualche ricerca, Khan ha scoperto che la colpa è del PSN e che lo stesso è successo altre volte, ad altri giocatori, con altri videogiochi. Non è quindi un problema diretto di Gran Turismo 7. Ciò che conta è che il tutto non è conseguenza di una compromissione dell'account PlayStation. Si tratta solo di un email automatica inviata per sbaglio che non ha alcun effetto sul vostro profilo.

In questo momento, tra l'altro, Gran Turismo 7 deve affrontare problemi più grandi. Il più recente aggiornamento ha in pratica reso le microtransazioni più rilevanti. Vediamo com'è cambiata la raccolta crediti e il perché delle polemiche.