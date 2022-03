Gran Turismo 7: vediamo com'è cambiata la raccolta crediti e il perché delle polemiche

Gran Turismo 7 è al centro di feroci polemiche da parte degli utenti, che hanno effettivamente una base reale stando anche ai calcoli molto precisi effettuati da GTPlanet, sito specializzato nella serie che ha condotto un'indagine sulle variazioni effettuate alla raccolta di crediti e sul dispendio richiesto ai giocatori, in termini di crediti e tempo di gioco, per ottenere le auto nel nuovo gioco rispetto ai capitoli precedenti.

I problemi sono emersi in particolare con l'update 1.07 che ha fatto scoppiare insieme due bubboni che covavano già dai primi giorni di Gran Turismo 7: la necessità dell'always online anche per la carriera in single player, che ha reso impossibile giocare per ben 30 ore a causa dei problemi tecnici emersi in seguito, e la presenza di microtransazioni, per le quali sono state effettuate delle pesanti revisioni al sistema di raccolta crediti nel gioco.

Per quanto riguarda la revisione della raccolta di crediti in Gran Turismo 7, questo è il confronto con gli altri capitoli sui crediti e anche con lo stesso gioco prima e dopo la patch 1.07, effettuato in base ai calcoli di GTPlanet, incentrati sull'uso del META ("most effective tactic available"). La classifica confronta la quantità di crediti che si possono raccogliere in un'ora di gioco secondo il META:

Gran Turismo 6 - 3.55m crediti/ora Gran Turismo Sport - 2.04m crediti/ora Gran Turismo 7 (v1.06) - 1.75m crediti/ora Gran Turismo 4 - 1.69m crediti/ora Gran Turismo 2 - 1.35m crediti/ora Gran Turismo 5 - 0.87m crediti/ora Gran Turismo 7 (v1.07) - 0.85m crediti/ora Gran Turismo 3 - 0.50m crediti/ora Gran Turismo 1 - 0.50m crediti/ora

Da notare come Gran Turismo 7 sia passato da 1,75 milioni di crediti all'ora a praticamente la metà, con 0,87 milioni di crediti all'ora dopo la patch 1.07. In tutto questo bisogna anche rilevare come in Gran Turismo 5 e 6 la raccolta di crediti sia stata calcolata sulla base di adesso, ovvero con i server chiusi, mentre era più veloce quando l'online era operativo, attraverso altri sistemi.

Bisogna anche considerare i costi delle auto, che nei vecchi capitoli erano mediamente molto più bassi, con le più costose di Gran Turismo 1 che raramente superavano i 500.000 crediti.

In base ai prezzi delle auto più care presenti nei vari capitoli (e molte di queste non sono state ancora svelate in Gran Turismo 7, dunque ci si basa su un calcolo parziale per il momento), nell'elenco qui sotto c'è il calcolo di quante ore di gioco e gare sono necessarie, mediamente, per ottenere le auto più costose all'interno dei vari capitoli:

Gran Turismo 1 - 1 ora (8 gare) Gran Turismo 2 - 1.5 ore (14 gare) Gran Turismo 4 - 2.7 ore (32 gare) Gran Turismo 6 - 5.8 ore (90 gare) Gran Turismo 3 - 7.5 ore (5 gare) Gran Turismo Sport - 9.9 ore (84 gare) Gran Turismo 7 (v1.06) - 10.9 ore (205 gare) Gran Turismo 7 (v1.07) - 17.8 ore (333 gare) Gran Turismo 5 - 23.3 ore (315 gare)

Anche in questo caso, il calcolo effettuato su GT5 e GT6 è parziale perché si basa sullo stato attuale dei giochi, senza supporto online. In precedenza, c'erano vari altri sistemi per ridurre i tempi grazie anche ai bonus per il login e altre aggiunte.

In generale, si capisce un po' il caos generato tra gli utenti con il recente aggiornamento a Gran Turismo 7 e il fatto che il gioco abbia al momento la media voto degli utenti più bassa di sempre.