Moon Studios: Xbox avrebbe chiuso la collaborazione avendo saputo delle controversie

Il caso Moon Studios continua a far emergere altri dettagli che coinvolgono in questo caso anche Microsoft Xbox, la quale avrebbe deciso di interrompere lo stretto rapporto di collaborazione con il team indie dopo aver preso conoscenza dei comportamenti controversi adottati dai capi dello studio.

Secondo i giornalisti Jeff Grubb di VentureBeat e Jez Corden di Windows Central, Microsoft era al corrente della gestione controversa e problematica del team e dei dipendenti, che avrebbe concorso alla decisione di non continuare la collaborazione. Infatti, il nuovo gioco di Moon Studios sarà pubblicato da Private Division e non più da Xbox Game Studios, nonostante i successi ottenuti con la serie Ori.

Come abbiamo visto nelle ore scorse, i responsabili di Moon Studios, Thomas Mahler e Gennadiy Korol, sono stati accusati di aver creato un ambiente di lavoro oppressivo, in base a diverse testimonianze di sviluppatori che hanno lavorato ai giochi del team raccolte in particolare da VentureBeat.

Ori and the Will of the Wisps, uno screenshot del gioco

Nonostante siano stati responsabili di due giochi splendidi come Ori and the Blind Forest e Ori and the Will of the Wisps, entrambi celebrati da critica e pubblico, questi sarebbero emersi da un processo lavorativo particolarmente sofferto per molti sviluppatori.

Le testimonianze parlano soprattutto di pressioni psicologiche e una cultura piuttosto tossica, che tendeva a umiliare e bullizzare i dipendenti o usare comunque toni poco consoni a un rapporto di lavoro sano. Questo secondo quanto riferito da vari sviluppatori che hanno preso parte ai progetti dello studio, mentre nel frattempo i responsabili hanno risposto alle accuse, parzialmente scusandosi per i comportamenti tenuti.

"Microsoft era al corrente della situazione e c'è una ragione per cui, una volta terminati i lavori su Ori 2, è stata Private Division a occuparsi del publishing del progetto successivo e non Microsoft", ha affermato Grubb, nonostante i risultati raggiunti e le ottime condizioni economiche che un publisher grosso come Microsoft Xbox avrebbe potuto garantire. Tale ragione sarebbe proprio la reputazione che si stava costruendo intorno a Moon Studios e in particolare ai due capi del team.