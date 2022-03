Doctor Strange: Remedy sviluppa un gioco per PS5 e Xbox Series X|S, secondo un rumor

Remedy Entertainment starebbe lavorando a un gioco ufficiale su Doctor Strange, secondo una voce di corridoio assolutamente non verificata e da prendere con estrema cautela, visto che la fonte sembra tutt'altro che totalmente affidabile.

Tuttavia, l'ipotesi è sicuramente affascinante: secondo quanto riferito da Moth Culture, Remedy Entertainment starebbe dunque sviluppando un gioco tripla A basato su Doctor Strange per console di attuale generazione, considerando con questo termine PS5 e Xbox Series X|S, dunque probabilmente non cross-gen con le macchine precedenti ma incentrato esclusivamente sui nuovi hardware.



Il tweet riportato qui sopra è tutto quello che è stato pubblicato dalla fonte in questione, che tuttavia ha dimostrato in precedenza di essere poco affidabile, considerando che alcune voci riportate nei mesi scorsi si sono rivelate totalmente infondate, dunque la questione va presa con tutte le cautele possibili.

Detto questo, l'idea è interessante, anche perché Remedy Entertainment è una compagnia che sembra maneggiare con una certa dimestichezza argomenti come dimensioni parallele e stranezze assortite, come dimostrato anche in Control, dunque potrebbe essere l'autore ideale per un gioco su Doctor Strange.

Non è chiaro se il gioco debba essere collegato direttamente al film Doctor Strange nel Multiverso della Follia, il nuovo film del Marvel Cinematic Universe, ma ulteriori informazioni potrebbero emergere in seguito.