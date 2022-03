Mario Kart 8 Deluxe: patch 2.0.0, vediamo le note ufficiali dell'aggiornamento

Mario Kart 8 Deluxe si è aggiornato questo fine settimana con la patch 2.0.0, un aggiornamento importante che ha portato, principalmente, all'aggiunta del primo pacchetto di piste aggiuntive del Pass Percorsi aggiuntivi, ma ci sono state anche altre variazioni che emergono nelle note ufficiali relative all'aggiornamento.

La novità principale è ovviamente costituita dalla prima mandata del Pass Percorsi aggiuntivi, che ha aggiunto al catalogo altre 8 piste che fanno parte del maxi-pacchetto destinato a proseguire per i prossimi mesi, ma ci sono state anche diverse variazioni applicate al gioco principale, per accogliere le aggiunte ma anche per correggere e modificare alcuni aspetti consolidati.

Tra le maggiori novità c'è ovviamente il supporto per l'aggiunta del pass e dei nuovi contenuti: oltre alle piste aggiuntive, Mario Kart 8 Deluxe è stato aggiornato per supportare il Pass Percorsi aggiuntivi anche da coloro che non hanno acquistato il pacchetto.

Come era stato riferito in precedenza: se qualcuno nella lobby possiede il Pass Percorsi Aggiuntivi, tutti i giocatori nella lobby possono selezionare i percorsi in questione nelle modalità di gioco Amici, Wireless Play e LAN Party, con la possibilità di selezionare i nuovi tracciati a partire dal 21 marzo nel gioco online.

Tra le altre modifiche c'è una riduzione del tempo richiesto per la rigenerazione di un box oggetti sulla pista dopo che è stato raccolto da un giocatore e aggiustati alcuni problemi di comunicazione nei match a 12 giocatori. Inoltre sono stati sistemati alcuni bug e migliorata l'esperienza di gameplay, in base a quanto riferito nelle note senza scendere molto nei dettagli.