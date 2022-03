Mario Kart 8 Deluxe, Pass Percorsi Aggiuntivi: le nostre impressioni

Il 18 marzo sono stati inseriti i primi contenuti del Pass Percorsi Aggiuntivi di Mario Kart 8 Deluxe, che da qui a fine 2023 porterà altri dodici trofei - ben quarantotto piste - all'interno di Mario Kart 8 Deluxe. Questi circuiti saranno integrati nella modalità online principale a partire dal 22 marzo; tra amici, invece, sono giocabili già ora. Il Pass è gratuito per chiunque abbia il Pacchetto Aggiuntivo di Nintendo Switch Online, ed è acquistabile separatamente a 24,99 Euro. Al momento sono stati inseriti due trofei, Trofeo Scatto Dorato e Trofeo Gattofortuna (sembrano un po' alle strette con le nomenclature, sì). Prima di addentrarci nella descrizione delle singole piste, qualche considerazione generale. Questo Pass Percorsi Aggiuntivi pesca a piene mani dal catalogo di Mario Kart Tour, che Nintendo considera a tutti gli effetti un capitolo principale, e senza di esso difficilmente sarebbe esistito (d'altro canto, senza l'iterazione mobile avremmo già potuto avere il nuovo Mario Kart per console). Non ci riferiamo soltanto alle piste estrapolate da quel contesto: anche quelle provenienti da epoche passate, come Giardino Nuvola, sono arrivate su Switch attraverso la versione di Mario Kart Tour. Non è abbastanza chiaro? Elaboriamo ulteriormente. Giardino Nuvola è una pista nata su Game Boy Advance, ed è stata riproposta su Mario Kart DS (una delle migliori del gioco, tra l'altro). Da lì è arrivata su Mario Kart Tour e da Mario Kart Tour direttamente su Mario Kart 8 Deluxe. Insomma, questi tracciati, a differenza di quelli del gioco originale, non sono rifatti appositamente per l'ottavo episodio: sono adattamenti diretti della versione mobile. Per comunanza stilistica, immaginiamo che anche quelli ancora non apparsi su Mario Kart Tour, come Colli Fungo, ci arriveranno presto (del resto, il catalogo del gioco è in costante ampliamento). La conseguenza più ovvia di questa scelta coinvolge l'impatto visivo. Non sono trapianti diretti da mobile a Switch, Nintendo ha migliorato la risoluzione e alcune texture (in particolare quelle del terreno), tuttavia la qualità è molto distante da quella delle piste originali. A dire la verità, anche sul piano stilistico: Mario Kart Tour è più abbozzato e meno realistico, non soltanto tecnicamente meno avanzato. Lo stacco tra la qualità grafica di queste piste e quelle del passato è evidente quindi, e ovviamente in negativo. Le musiche di sottofondo, al contrario, hanno ricevuto un trattamento privilegiato: sono state arrangiate e suonate con la stessa ricchezza del Mario Kart 8 Deluxe originale. Dal punto di vista del level design, provenendo direttamente da Mario Kart Tour, è assente l'antigravità. Tranne rari casi (e tralasciando l'aspetto scenografico) niente di particolarmente preoccupante: erano già presenti delle piste senza questa caratteristica. Il problema insorge soltanto nei momenti in cui sembra possibile correre su una parete, e invece ci si schianta contro: il giocatore di Mario Kart 8 Deluxe è abituato a poter andare (quasi) ovunque, e proprio per questo ci sono due/tre momenti in cui, nelle nuove piste, viene tratto in inganno. Queste sono le caratteristiche e le criticità del Pass Percorsi Aggiuntivi: per il resto, la qualità dei circuiti ci è sembrata molto buona e finalmente abbiamo nuove piste dove correre in Mario Kart 8 Deluxe. Se amate il gioco, un'occasione da non perdere (è anche inutile scriverlo, forse). Ora la nostra analisi dei circuiti.

Trofeo Scatto Dorato Mario Kart 8 Deluxe: la Promenade di Parigi, il nostro circuito preferito tra i nuovi Il primo tracciato di questo Trofeo è la Promenade di Parigi, proveniente da Mario Kart Tour (come tutti i circuiti cittadini estrapolati dalla realtà, del resto). Be', questa pista è fantastica. La musica con la fisarmonica, l'ambiente parigino coi suoi cafè, l'Arco di Trionfo. Non solo, il percorso è davvero intrigante. Ha molte alternative, e inizialmente non è difficile finire in quella peggiore, o addirittura ritrovarsi contromano; l'ultimo giro propone una grande variazione, che lo rende totalmente diverso dai primi due. È un tracciato ricco e articolato, il nostro preferito tra queste nuove piste. Voto: 8,5. Mario Kart 8 Deluxe: il Circuito di Toad, col fungo stile "maiale volante" dei Pink Floyd La seconda tappa del Trofeo è il Circuito di Toad, proveniente da Mario Kart 7 per Nintendo 3DS. Un tracciato per principianti, senza infamia e senza lode: gradevole ma non graffiante, ha la qualità - non scontata - di svolgersi interamente su pista, quindi risulta "pulito". Le curve sono dolci, la durata piuttosto breve. In generale una pista gradevole, ma con poca personalità. Voto: 6,5. Mario Kart 8 Deluxe: Cioccocanyon, una pista di Mario Kart 64 Cioccocanyon è la terza gara del Trofeo, e proviene direttamente da Nintendo 64 (passando, come specificato nell'introduzione, attraverso la versione per Mario Kart Tour). Pur divertente, come molte piste di Mario Kart 64 non funziona al meglio su questo episodio: in quel capitolo era fondamentale un uso strategico delle armi, e anche non sbagliare (non andare fuori pista, non andare a sbattere, non cadere nei burroni). Mario Kart 8 Deluxe è molto (molto) più curato come sistema di guida, ma anche meno punitivo. I dirupi (e le montagne) quindi non spaventano come in passato. Nonostante questo, si tratta di una pista divertente, col finale scandito da vari saliscendi. Occhio ai pipistrelli, dentro la grotta. Ah, a 200cc è una di quelle piste molto difficoltosa da affrontare, si armonizza male con le alte velocità della cilindrata. Voto: 7,5. Mario Kart 8 Deluxe: Outlet Cocco, che in molti ricorderanno su Wii L'ultima pista del Trofeo è apparsa originariamente su Mario Kart Wii, ed è Outlet Cocco: è ambientata in un centro commerciale, ed è ricca di ampie curve e scale mobili, che alternativamente possono favorire o sfavorire il guidatore. La parte finale è all'esterno della struttura, e ha vari imprevisti (pur ridotti rispetto all'originale), e a 200cc è quasi possibile sorvolarla tutta con l'aliante. Proprio in questa pista ci sono delle curve che in Mario Kart 8 Deluxe siamo abituati a percorrere in antigravità, e qui invece comportano un incidente: forse dovrete farci l'abitudine. Voto: 7.