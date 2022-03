Mini Basketball, la recensione del gioco di basket "chibi" per iOS e Android

Nel gioco avremo dunque modo di costruire la nostra squadra dei sogni, potenziarne i componenti, cambiare eventualmente lo schema e lanciarci in partite uno-contro-uno, singole o nell'ambito di tornei a eliminazione, per portare a casa monete e gloria. Obiettivo centrato? Ve lo riveliamo nella recensione di Mini Basketball .

Giocatori in stile "chibi", meccaniche semplificate e un impianto freemium con carte collezionabili che strizza l'occhio a Clash Royale? Mini Basketball riprende la formula che Miniclip aveva già utilizzato in modo discretamente efficace con il precedente Mini Football, applicandola però in questo caso alla pallacanestro.

Modalità e contenuti

Mini Basketball, la fase di gestione della squadra

Partiamo dai contenuti del pacchetto, che come detto riprende la struttura tradizionale di tante produzioni freemium, in particolare il sistema di potenziamento a base di carte collezionabili che ha contribuito allo straordinario successo di titoli come Clash Royale. Utilizzando il meccanismo dello spacchettamento e una quantità di ricompense che appare piuttosto generosa e costante, potremo ottenere nuovi giocatori e nuovi elementi di personalizzazione per modificare il team.

Chiaramente questo aspetto esprime fin da subito un'impostazione che appare molto amichevole nelle prime ore e non pone alcun limite alla fruizione del gioco, ma che poi inevitabilmente applicherà correttori utili alla monetizzazione: i famigerati paywall, che in un prodotto gratuito con unità potenziabili rientrano nella normalità delle cose, a patto che non siano troppo aggressivi.

L'interfaccia è disegnata molto bene e risulta facile da navigare, dunque non servono particolari tutorial per riuscire a orientarsi fra tutto ciò che questa esperienza ci mette a disposizione. Al di là degli aspetti free-to-play, ci sono tre modalità accessibili praticamente da subito: 1 VS 1, Tornei e Slam Dunk, con altre opzioni in arrivo prossimamente.

Le prime due esprimono in pratica gli stessi valori, solo che vengono declinati nell'ambito di match veloci, rigorosamente contro avversari umani (ma in verità si sente puzza di bot da lontano un miglio...), oppure in una struttura a torneo con eliminazione diretta. La variazione sul tema la porta la modalità Slam Dunk, ovverosia una sessione di tiri liberi che viene gestita come un evento speciale, con limitazioni all'accesso ogni tot ore e grosse ricompense.