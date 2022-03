Microsoft Xbox lavora a nuovo hardware "inaspettato", secondo un insider

Secondo una nuova voce di corridoio, Microsoft Xbox starebbe lavorando a un nuovo hardware che risulterebbe però "inaspettato", dunque forse qualcosa di diverso da una console o da un dispositivo propriamente dedicato ai videogiochi.

Questo è quanto riporta il solito Nick "Shpeshal Nick" Baker, ormai una presenza fissa tra le voci di corridoio relative ai videogiochi, essendo spesso fonte di rumor che, tuttavia, si sono rivelati in passato anche giusti. Sebbene dunque non si tratti di una fonte totalmente affidabile, può essere presa in considerazione visti i precedenti, pur prendendo il tutto con grande cautela.



Durante la nuova puntata del podcast XboxEra, Nick ha riferito che "Xbox ha dell'hardware che vogliono presentare, che però rientra in un ambito diverso rispetto a quello che la gente potrebbe aspettarsi". Tutto questo può far pensare al famoso dongle o stick per Xbox Game Pass e Xbox Cloud che Microsoft avrebbe in programma ormai da tempo, secondo svariate voci.

L'idea è che Microsoft abbia intenzione di lanciare un dispositivo sullo stile di Amazon Fire Stick da applicare facilmente a qualsiasi display, in grado di collegarsi a Xbox Cloud e consentire così la fruizione dei giochi del catalogo Xbox Game Pass in cloud gaming su qualsiasi schermo senza dover passare attraverso una console, un PC, uno smartphone o un tablet.

La questione era stata accennata dalla stessa Microsoft tempo fa quando aveva parlato di integrazione di Xbox Game Pass nelle TV, anche se non è detto che abbia veramente intenzione di lanciare un dispositivo a basso costo che potrebbe rappresentare una sorta di concorrenza per le sue stesse console. Tuttavia, abbiamo visto ormai da tempo che l'approccio della compagnia di Redmond è ormai diverso da quello di un normale produttore di console, puntando soprattutto all'allargamento della base di utenti del proprio ecosistema, dunque l'idea è tutt'altro che assurda, staremo a vedere.