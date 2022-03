Gran Turismo 7: scoperto un UFO in uno dei tracciati

Un simpatico easter egg è stato scoperto in Gran Turismo 7, con un UFO che spunta nello scenario durante un particolare tracciato e forse non facile da scorgere nel pieno della corsa, visto che solitamente ci si concentra su altro.

Qualcuno potrebbe averlo già notato dunque, ma molti altri probabilmente no: come testimoniato dall'utente Twitter "taiG_typeRS", autore dei tweet riportati qui sotto, c'è effettivamente un UFO nascosto in una parte dello scenario del tracciato australiano di Mount Panorama, ben visibile nella sequenza video registrata.



Sfruttando il replay, il giocatore è riuscito a inquadrare in maniera più chiara lo strano visitatore che emerge tra gli alberi del tracciato: si tratta indubbiamente di un disco volante, che volteggia in cielo nel tipico stile a cui ci ha abituato la fantascienza classica dagli anni 50 a oggi.

L'apparizione è avvenuta durante un giro sulla pista alle ore 7 del mattino, anche se non è chiaro se la comparsa dell'UFO abbia a che fare con l'orario o le condizioni meteorologiche, né se si presenti esclusivamente in tale pista o anche in altre situazioni, al momento.

L'easter egg è sicuramente curioso e anche strano, considerando il tono molto realistico e serio che solitamente contraddistingue la serie e Gran Turismo 7 in particolare. Se non altro, si tratta di un elemento ben più allegro rispetto agli ultimi argomenti in dibattito sul gioco come microtransazioni e always online, che l'hanno portato in breve ad avere la media voto degli utenti più bassa di sempre su Metacritic.