Humble Bundle per l'Ucraina: oltre 120 prodotti, 100% del ricavato in beneficenza

Humble Bundle ha lanciato uno speciale pacchetto a supporto dell'Ucraina, con oltre centoventi prodotti fra giochi, programmi, libri e altro ancora, per un valore di oltre 2.500 euro. È possibile pagare il bundle qualunque cifra, e il 100% del ricavato andrà in beneficenza.

Humble Bundle per l'Ucraina, acquista il pacchetto

Disponibile ancora per sei giorni, il bundle ha raccolto finora la bellezza di 570.486 euro, tutti destinati alle associazioni Razom for Ucraine, International Rescue Committee (IRC), International Medical Corps e Direct Reflief, a supporto delle vittime della guerra in Ucraina.

Fra i prodotti più interessanti presenti nel pacchetto citiamo lo sparatutto cooperativo a base di zombie Back 4 Blood (recensione), la remaster Spyro Reignited Trilogy (recensione), l'avventura post-apocalittica Metro Exodus (recensione) e il frenetico action Sunset Overdrive (recensione).

Sono inoltre presenti il toccante survival This War of Mine (recensione), l'action shooter a base di viaggi nel tempo Quantum Break (recensione), il grande classico Max Payne 3 (recensione) e tutti i capitoli della serie horror Amnesia.

L'elenco dei giochi e dei contenuti del bundle è davvero ampio, dunque vi invitiamo a visionarlo e ad acquistarlo, consapevoli che il denaro che accetterete di pagare per il pacchetto verrà utilizzato nella maniera migliore possibile per fornire sollievo alle vittime della guerra.